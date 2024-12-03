Вся дорога в мандаринах. Фура с фруктами перевернулась в Сочи

Фура с мандаринами перевернулась в Сочи. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка, а дорогу засыпало раздавленными фруктами. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.
ДТП произошло недалеко от остановки «Нижняя Шаумяновка» в сторону Дагомыса. У фуры отказали тормоза, и она врезалась в другие машины — «Газель» и две иномарки. Информации о пострадавших пока нет.
На кадрах с места событий видно, что фура перевернулась. По всей дороге рассыпалось очень много мандаринов. Передняя часть «Газели» получила сильные повреждения. На место аварии также прибыли правоохранители.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Ранее смертельное ДТП с фурой произошло недалеко от Лодейного поля в Ленинградской области. Водитель Hyundai выехал на встречку и врезался в МАЗ. От удара 50-летняя пассажирка иномарки вылетела на дорогу. В итоге она скончалась.
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