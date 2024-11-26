Женщина погибла в аварии с фурой в Ленобласти
На трассе недалеко от Лодейного поля произошла смертельная авария, в которой погибли женщина. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД России по Ленобласти.
Мужчина за рулем легковушки Hyundai выехал на полосу встречного движения для обгона и врезался там в МАЗ. От сильного удара 50-летняя пассажирка иномарки вылетела из машины через стекло сзади.
От полученных травм она погибла на месте до приезда скорой. По факту ДТП начали проверку.
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