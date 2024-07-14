Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

Полиция задержала всех возможных участников стрельбы в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Потасовка произошла на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. По горячим следам правоохранители задержали первых четырех участников конфликта.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта», — сообщили в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на Комендантском проспекте. Неизвестные открыли огонь недалеко от ЖК «Чистое небо».

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