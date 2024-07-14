СК возбудил дело о хулиганстве после разборок со стрельбой в Петербурге

Уголовное дело о хулиганстве возбудил Следственный комитет по Санкт-Петербургу после стрельбы на Комендантском проспекте. По предварительной версии, причиной разборок могла стать конкуренция местных таксистов, сообщила пресс-служба городского главка СК России.

«Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», — сказано в сообщении.

В субботу неизвестные открыли стрельбу в Приморском районе Санкт-Петербурга недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Причиной конфликта по предварительной версии, стала словесная перепалка из-за конкуренции в сфере такси.

По горячим следам стрелков задержали, ими оказались мигранты. В полицию доставили трех человек.