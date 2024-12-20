Всех пострадавших при крушении танкеров в Керченском проливе выписали из больницы

Минздрав: 11 пострадавших при крушении танкеров выписали из больницы

Из больницы выписали 11 членов экипажа танкера «Волгонефть-212», пострадавших в результате аварии в Керченском проливе. Об этом заявил в Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — указал он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, столкнулись в Керченском проливе 15 декабря. Погиб один моряк, остальных удалось эвакуировать. В акватории Черного моря после катастрофы произошел разлив нефтепродуктов.

Очистить удалось примерно 10,7 километра побережья. Более пяти тысяч спасателей и волонтеров, а также до 200 единиц техники принимают участие в ликвидации последствий аварии.

Ранее стало известно, что в Черном море выявили новое пятно мазута.