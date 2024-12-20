В Черном море обнаружили новые выбросы мазута

В Черном море зафиксировали новое пятно мазута. Об этом сообщили эксперты проекта «Прозрачный мир» Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их данным, новое пятно обнаружили на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A.

«Пятно занимает два квадратных километра и может загрязнить побережья Таманского полуострова и Крымского берега», — заявил собеседник журналистов.

До этого знали только об одном пятне, площадь которого составила 100 квадратных километров. Оно в последние дни распространялось вдоль побережья Анапы. Экологи предположили, что из-за направления ветра нефтепродукты могут дойти до берега в Новороссийске или вернуться в море.

Эксперты отметили, что пока рано прогнозировать, сколько еще мазута всплывет на поверхность. Неопределенная ситуация с загрязнением «будет длиться долго, недели две точно».

Мазут в Черное море попал из танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые вышли в акваторию во время шторма. Оба судна повредились во время непогоды. В итоге нефтепродукты из трюма вылились в море, ветер пригнал их к побережью Краснодарского края. После произошедшего власти Анапы ввели в регионе режим ЧС.

Около тысячи спасателей и волонтеров занялись очисткой черноморского побережья. Как отметили в МЧС, специалисты дежурят круглые сутки, также за ситуацией наблюдают из космоса.