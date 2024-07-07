Всех пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь детей выписали из больниц

Развожаев: из больниц Севастополя выписали всех пострадавших при атаке ВСУ детей

По состоянию на утро 7 июля в больницах Севастополя остались шесть пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ пациентов. Детей, которые получили ранения при атаке ракетами ATACMS, выписали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатора города Михаил Развожаев.

«В Севастополе на сегодняшнее утро остаются шесть пациентов, всех детей выписали домой», - написал он.

Развожаев отметил, что из клиник в Москве выписали еще пять человек.

«В состоянии средней тяжести находятся 10 пациентов, еще один – в состоянии легкой степени тяжести», - добавил глава города.

Губернатор напомнил, что после атаки 23 июня в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Боткинскую больницу направили 22 человека – 12 детей и 10 взрослых.