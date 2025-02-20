Все живы. Ставропольский губернатор прокомментировал аварию с вертолетом

На месте аварии вертолета санитарной авиации в аэропорту Ставрополя работают экстренные службы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

На борту, по его словам, находились четыре человека — двое пилотов и двое медиков.

«Все живы. По оперативной информации, видимых повреждений ни у кого нет», — написал глава региона.

Он добавил, что при необходимости всем окажут нужную медицинскую помощь, а следствие выяснит причины и обстоятельства происшествия.

По информации Telegram-канала 112, у вертолета в полете сломался винт, и пилотам пришлось долго кружить над аэропортом, вырабатывая топливо. За это время экстренные службы создали площадку из пены, на которую летчики и приземлились.