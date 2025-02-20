Вертолет санавиации терпит бедствие над Ставрополем

Вертолет санитарной авиации терпит бедствие в районе аэропорта Ставрополя. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

На борту находятся пилоты и медицинская бригада, в общей сложности четыре человека. Вертолет кружит над аэропортом, пытаясь выработать топливо. У него неисправен винт.

Upd. Вертолет благополучно приземлился на площадку из пены, созданную экстренными службами. По предварительной информации, никто не пострадал.

В сентябре на Байкале пропал с радаров вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс в Бурятию. Позже его нашли в 85 километрах от Иркутска. На борту находились четыре члена экипажа и двое медиков, все они выжили, но получили травмы. Экипаж сам вышел на связь и сообщил об аварии.