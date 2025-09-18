Россиянка загадочно пропала в Таиланде, оставив маленькую дочь в отеле

Россиянка пропала в Бангкоке, оставив в отеле четырехлетнюю дочь. Об этом сообщила 360.ru знакомая девушки.

Тридцатичетырехлетняя Эрика Владыко прибыла в столицу Таиланда 12 сентября. По данным Telegram-канала Shot, ночью того же дня она вышла из такси на улице Sukhumvit soi, где расположено множество баров.

После Эрика перестала выходить на связь. Последнюю активность в ее соцсетях зафиксировали 15 сентября, теперь телефон девушки отключен.

Ее дочь на следующий день обнаружили горничные в номере отеля, ребенка временно направили в тайский детский дом. За девочкой присматривает знакомая пропавшей, которая также связалась с российским посольством.

Родители Эрики, узнав о случившемся, 16 сентября вылетели из Владивостока в Бангкок, чтобы забрать внучку и подать заявление в полицию. Известно, что Владыко родилась в Приморском крае и последние годы жила на острове Самуи, сдавая дом в аренду.

Ранее в провинции Чонбури в Таиланде, недалеко от курорта Паттайя, нашли чемодан с телом женщины.