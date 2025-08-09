«Все устали»: пассажиры в аэропорту Сочи столкнулись с трудностями из-за атак БПЛА

Пассажирка рассказала, что не может улететь из Сочи с 19:00 9 августа

Из-за атак беспилотников авиакомпании вынуждены менять расписание самолетов в аэропортах Краснодарского края. О ситуации в аэропорту Сочи рассказала 360.ru пассажирка, которая не может вылететь с вечера пятницы.

По словам женщины, она должна была улететь накануне в 19:20, но потом вылет перенесли на 13:00 субботы. Однако и в это время рейс не состоялся: сначала его отложили до 14:00, затем еще несколько раз по 10-15 минут.

«Откладывают по 10-15 минут, держа людей, которые сутки не спали, не ели, на ногах. Все в надежде, что мы следующие. Но нет. <…> Все устали. Надеемся и верим, что улетим сегодня», — сообщила она.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что с начала суток обслужили более 200 рейсов и надеются обслужить еще столько же до конца дня. Воздушной гавани пришлось принять 14 и отправить 25 бортов вне плана, с самолетами работают в порядке готовности к полету. Пассажиров призвали с уважением относиться к окружающим.

Накануне в Сочи и на федеральной территории Сириус несколько раз срабатывали сирены. Эвакуировать пришлось не только отдыхающих на пляже, но и посетителей концерта американского рэпера Akon. Однако сорвать мероприятие все-таки не удалось.