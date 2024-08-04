Все умерли на месте. Самому младшему погибшему в страшном ДТП в Новой Москве было 15 лет

Прокуратура: самому младшему погибшему в ДТП в Ознобишино было 15 лет

Тела трех человек извлекли из разбившейся иномарки в селе Ознобишино в Новой Москве. Кадры с места аварии опубликовала столичная прокуратура .

По данным надзорного ведомства, водитель Peugeot не справился с управлением и влетел в дерево. После этого он и еще два человека, которые находились с ним в салоне авто, погибли на месте.

Установлено, что пассажирами были 15-летний молодой человек и 23-летняя девушка. Информация о личности человека, управлявшего иномаркой, устанавливается.