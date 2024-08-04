Три человека погибли в ДТП возле села Ознобишино

Источник 360.ru: машина врезалась в дерево у села Ознобишино, 3 человека погибли

Смертельное ДТП с участием Peugeot произошло утром 4 августа у села Ознобишино. Машина врезалась в дерево, а затем вылетела в кювет. Погибли три человека, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на съезде с Варшавского шоссе. Авто сильно повреждено, в салоне находятся погибшие, их тела зажало.

На месте работают оперативные службы. Прибыли криминалисты.

Позже источник добавил, что из Peugeot деблокировали три трупа. Причины аварии пока неизвестны.

UPD: в Дептрансе Москвы подтвердили факт ДТП. Других подробностей не привели.

Ранее машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы, два человека получили травмы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.