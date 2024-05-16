Эксклюзив 16 мая 2024, 14:52 «Все с детьми в порядке». Директор — об упавшей штукатурке в каспийской школе Директор школы в Каспийске Казанбиев: в здании с потолка обвалилась штукатурка Телеканал «360»

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Никто из учеников каспийской школы, в которой рухнула часть потолка, не пострадал. На самом деле раскрошились и упали небольшие куски штукатурки. Об этом 360.ru рассказал директор учебного заведения Алибег Казанбиев.

«Все с детьми в порядке, школа 1939 года. Нельзя сказать, что рухнул потолок, это штукатурка отпала с потолка», — отметил директор.

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По его словам, площадь обвалившейся зоны на потолке составляет пол квадратных метра. Казанбиев добавил, что здание никогда капитально не ремонтировалось.

«Капитального ремонта никогда не было в этой школе. Ремонт обещают [сделать] летом 2025 года», — подчеркнул он.

Директор добавил, что для ремонта школы требуются деньги, а бюджет на это пока не выделили.

«На это нужны деньги, конечно. Мы, видимо, не вошли в программу», — заключил Казанбиев.

Ранее источник 360.ru рассказал, что куски штукатурки упали на головы двух школьников. Одного из учащихся после случившегося отвели в медпункт. По словам источника, похожие ситуации происходили и раньше.