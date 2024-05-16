«Просто дырку залатали». Появилось фото с места обрушения потолка школы в Каспийске | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 14:23 «Просто дырку залатали». Появилось фото с места обрушения потолка школы в Каспийске Источник 360.ru показал фотографию с обвалившимся потолком в школе Каспийска

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Кусок потолка обрушился во время перемены на голову учеников в одной из школ Каспийска. Об этом сообщил источник 360.ru.

Он рассказал, что от потолка отвалился небольшой кусок штукатурки. По его словам, раньше подобные случаи в этом учебном заведении уже происходили.

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«Это не в первый раз. Такое уже было. С этим ничего не сделали. Просто дырку залатали», — указал источник.

Собеседник 360.ru добавил, что кусок потолка упал на головы двух учеников. Одного учащегося отвели в медпункт. У школьника из-за случившегося на голове образовалась «шишка».

На кадрах, появившихся в распоряжении 360.ru, видно, что в коридоре учебного заведения поднялось облако пыли, а на паркете лежат кусочки отвалившейся штукатурки.

Ранее потолок обвалился в одной из московских школ. В результате ЧП пострадали четверо детей. По словам источника, потолок рухнул из-за сильного ветра, когда учитель открыл окно в классе.