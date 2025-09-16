Все решает контекст: можно ли получить штраф за эмодзи клоуна в переписке

РБК: за клоунское эмодзи в переписке могут наказать в суде с учетом контекста

За само по себе эмодзи с изображением клоуна привлечь человека к ответственности невозможно, но суд учитывает контекст высказываний. Об этом сообщил РБК .

«При доказывании таких фактов первоочередно суд будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, которую проводят специализированные учреждения», — подчеркнула доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при правительстве Анна Бердникова.

По ее словам, истцу необходимо доказать, что ответчик действительно его оскорбил.

Ранее вышестоящий суд в Красноярске аннулировал вынесенный штраф в пять тысяч рублей за эмодзи клоуна и слово «хабалка», сочтя оскорбление не подпадающим под норму закона.