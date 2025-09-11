Российский суд не увидел признаков оскорбления в эмодзи клоуна

Суд снял штраф с россиянки за слово «хабалка» и эмодзи клоуна

Переросший в оскорбления спор в Telegram-чате между жительницами Красноярска дошел до судебного разбирательства. Оштрафованная на пять тысяч рублей за использование слова «хабалка» и эмодзи клоуна в адрес соперницы участница дискуссии добилась отмены наказания через суд.

Советский районный суд Красноярска не увидел в лексике и эмодзи в виде клоуна признаков оскорбления.

В вынесенном решении об отмене штрафа говорится, что оскорбление выражается исключительно в циничной и противоречащей требованиям морали форме. Эмодзи клоуна в этом случае под норму закона не подпадает.

Использованное слово «хабалка» толковые словари русского языка считают литературно приемлемым.

В этой связи суд отменил первоначальное решение о штрафе по административному правонарушению и нивелировал дело из-за недостаточного количества доказательств.

В начале марта этого года российские суды приняли решение о запрете 33 стикерпаков в мессенджере Telegram.

Иски о блокировке подавали сотрудники прокуратуры, обнаружившие среди картинок портреты Адольфа Гитлера и элементы нацистской свастики.