«Все промокли, грязные». Матрос танкера «Волгонефть-212» рассказал о крушении

Матрос Марченко рассказал о моменте крушение танкера в Керченском проливе

Экипаж танкера «Волгонефть-212» эвакуировал вертолет, потому что спасательное судно не смогло подойти к танкеру. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал матрос танкера Александр Марченко.

По словам моряка, в 8:30 утра на судне объявили тревогу из-за сильного волнения на море.

«Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты. Ждали спасательного судна „Меркурий“», — рассказал Марченко.

Как рассказал матрос, из-за шторма танкер сел на мель, поэтому, несмотря на несколько предпринятых попыток, спасательное судно не смогло подойти вплотную к «Волгонефти-212». Команда танкера решила использовать спасательный плот для переправки людей на «Меркурий», но через некоторое время появился вертолет спасателей.

«Прилетел вертолет, и нас начали эвакуировать вертолетом. Все промокли, грязные. Слава богу, что выжили. Некоторым повезло меньше", — добавил моряк.

Матрос сказал, что сейчас его самочувствие в норме, не считая слегка поврежденной руки.

Ранее стало известно, что считавшийся погибшим капитан танкера «Волгонефть 212», затонувшего в Черном море, оказался жив. Он получил обморожения и серьезный ушиб позвоночника.