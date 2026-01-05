Все покрылось льдом. В Енисейске вода перестала прибывать к домам

В Енисейске уровень воды после подтопления пошел на спад

Поднявшийся уровень воды в реке Енисей в Красноярском крае постепенно пошел на спад после заморозков. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.

«Со вчерашнего дня вода приостановилась. Как отчитывается МЧС, вода в Енисее начинает падать, уже упала примерно на 10 сантиметров. Но у нас вода уже никуда не уйдет, сверху все покрылось льдом. Благо сейчас понижение температуры и все подмерзает», — рассказала она.

Женщина добавила, что с проблемой столкнулись практически все в городе, кто-то больше, кто-то меньше.

«Мне сегодня, чтобы выйти на работу, пришлось самой мастерить мостики. У меня сильнее затопило», — заключила местная жительница.

Пресс-служба Управления по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района отметила, что уровень воды в Енисее пошел на спад.

МЧС Красноярского края в Telegram-канале добавило, что на реке Енисей у города Енисейска на период с 4 по 5 января сохранятся колебания уровня воды на 0,1 метра.

Днем ранее местные жители рассказали 360.ru, что у многих затопило канализацию, люди не могут даже выйти из дома.