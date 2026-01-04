В Енисейске перекрыли две дороги из-за подъема уровня воды в реке

Поднявшийся уровень воды в реке Енисей привел к подтоплению домов в Красноярском крае. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Ирина.

«Септик утонул, канализации нет. Лишь бы вода не дошла до подполья! Последние три дня вообще не покидаю дом — нет возможности. Перебиваюсь запасами», — рассказала она.

По словам Ирины, подтопления произошли в нескольких районах города. Из-за этого перекрыли две дороги, действует только одна объездная.

В экстренных службах сообщили, что работают в круглосуточном режиме. Уровень воды в Енисее поднялся на семь сантиметров выше критической отметки.

Ранее стало известно, что в Туве наледевые воды вышли из реки на улице Победы в Чадане. К ликвидации последствий ЧП привлекли 30 специалистов.