Из дома не выйти. Жители Енисейска — о подтоплениях из-за подъема воды в реке
В Енисейске перекрыли две дороги из-за подъема уровня воды в реке
Поднявшийся уровень воды в реке Енисей привел к подтоплению домов в Красноярском крае. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Ирина.
«Септик утонул, канализации нет. Лишь бы вода не дошла до подполья! Последние три дня вообще не покидаю дом — нет возможности. Перебиваюсь запасами», — рассказала она.
По словам Ирины, подтопления произошли в нескольких районах города. Из-за этого перекрыли две дороги, действует только одна объездная.
В экстренных службах сообщили, что работают в круглосуточном режиме. Уровень воды в Енисее поднялся на семь сантиметров выше критической отметки.
Ранее стало известно, что в Туве наледевые воды вышли из реки на улице Победы в Чадане. К ликвидации последствий ЧП привлекли 30 специалистов.