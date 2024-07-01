Все поезда «Иволга» из поставки этого года проверят за 5 дней после ЧП с саморасцепом

После ЧП с саморасцепкой вагонов «Иволги» в Подмосковье все поезда из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней. Об этом
РИА «Новости» заявили представители «Трансмашхолдинга» (ТМХ).
«Инспекционная проверка поездов „Иволга“ из поставки 2024 года будет произведена в течение 5 дней», — подчеркнули в компании-производителе.
Саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга» на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово в Московской области. В результате никто не пострадал.
Причиной происшествия в ТМХ назвали скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщика оштрафуют, а контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен, добавили собеседники агентства.
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