Все поезда «Иволга» из поставки этого года проверят за 5 дней после ЧП с саморасцепом

ТМХ: все поезда «Иволга» из поставки этого года проверят в течение 5 дней

После ЧП с саморасцепкой вагонов «Иволги» в Подмосковье все поезда из поставки 2024 года проверят в течение пяти дней. Об этом РИА «Новости» заявили представители «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

«Инспекционная проверка поездов „Иволга“ из поставки 2024 года будет произведена в течение 5 дней», — подчеркнули в компании-производителе.

Саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга» на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово в Московской области. В результате никто не пострадал.

Причиной происшествия в ТМХ назвали скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщика оштрафуют, а контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен, добавили собеседники агентства.