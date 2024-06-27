Никто из пассажиров не пострадал из-за ЧП с поездом «Иволга» в Подмосковье

Никто из пассажиров не пострадал в результате расцепки вагона электропоезда от состава во время отправления с платформы Кратово Казанского направления на Московской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Саморасцеп произошел в 13:33 между вагонами электропоезда «Иволга», который принадлежит перевозчику, не имеющему отношения к РЖД. В компании подтвердили, что всех пассажиров высадили из вагонов.
Из-за саморасцепа движение поездов Казанского направления в сторону Москвы запустили по соседним путям с увеличенными интервалами. В сторону области расписание не изменилось — составы курсируют в штатном режиме.