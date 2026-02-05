«Все подъезды как хамам». Жители Читы бьют тревогу из-за коммунальной аварии
Жители Читы остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Жители Читы столкнулись с отключением электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ. И хотя специалисты сделали все возможное, чтобы устранить ее последствия, некоторые горожане жалуются на продолжающиеся проблемы со светом. Вдобавок, по их словам, есть сложности с отоплением.
Жительница дома на Украинском бульваре рассказала 360.ru, что свет у них отключили примерно в 11:00 (05:00 по московскому времени).
«Прорвало ночью трубы в подвале, все подъезды как хамам. Стоят пар, влажность и вонь. Отключили отопление на несколько часов, сейчас батареи немного теплые уже», — уточнила она.
Женщина добавила, что у дома уже работают аварийные бригады.
Другая горожанка отметила, что школы и детские сады продолжают работать, несмотря на проблемы с электричеством и отоплением,
«Свет есть, а в квартире холодно, батареи еле теплые, вместо горячей воды бежит холодная», — заявила она.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что перебои с энергоснабжением возникли из-за аварии на читинской ТЭЦ-1. По его словам, специалисты устранили последствия ЧП и подключили всех энергопотребителей.
«Но вижу обращения жителей города, что в некоторых домах все еще холодные батареи. Будем точечно отрабатывать каждое», — подчеркнул глава региона.
Ранее без света остались жители Воронежа. В районе СНТ «Ближние сады» и «Дальние сады» ввели веерные отключения, людям приходится обходиться без электронагревателей и горячей воды.