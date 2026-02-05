«Все подъезды как хамам». Жители Читы бьют тревогу из-за коммунальной аварии

Жители Читы остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Жители Читы столкнулись с отключением электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ. И хотя специалисты сделали все возможное, чтобы устранить ее последствия, некоторые горожане жалуются на продолжающиеся проблемы со светом. Вдобавок, по их словам, есть сложности с отоплением.

Жительница дома на Украинском бульваре рассказала 360.ru, что свет у них отключили примерно в 11:00 (05:00 по московскому времени).

«Прорвало ночью трубы в подвале, все подъезды как хамам. Стоят пар, влажность и вонь. Отключили отопление на несколько часов, сейчас батареи немного теплые уже», — уточнила она.

Женщина добавила, что у дома уже работают аварийные бригады.