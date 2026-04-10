«Все отлично». Близкие рассказали о последних словах погибшего на Камчатке туриста

Студент из Санкт-Петербурга, который погиб во время похода по Камчатскому краю, в последний раз вышел на связь с близкими 7 апреля. Он сообщил, что группа остановилась на ночевку у водопада. Сестра погибшего рассказала об этом spb.kp.ru .

По ее словам, участники группы связывались с близкими раз в сутки по спутниковой связи и сообщали только координаты стоянки.

«Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично», — передала последние слова брата девушка.

В материале отметили, в поход отправились девять человек из Санкт-Петербурга. Двое из них — 22-летний и 24-летний студенты — погибли. Маршрут проходил через Налычевский парк из села Пиначево. Во время перехода погода резко ухудшилась: начались сильный ветер, дождь и снег.

Руководитель группы предложила вернуться по короткой тропе, чтобы быстрее добраться до связи и еды. С ней согласился только один турист, и они ушли вдвоем. Остальные продолжили путь к Авачинскому перевалу.

После гибели походников завели уголовное дело по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть.