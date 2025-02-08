Все находившиеся на борту разбившегося на Аляске самолета люди погибли
AP: жертвами крушения самолета на Аляске стали 10 человек
Все 10 человек, которые находились на борту переставшего выходить на связь самолета на Аляске самолета, погибли. Об этом со ссылкой на береговую охрану США сообщило Associated Press.
Небольшой самолет рухнул в 54 километрах от города Ном. Внутри спасатели нашли три тела. В экстренных службах считают, что остальные погибшие тоже внутри, но «из-за состояния» борта их пока еще не обнаружили.
Легкомоторный самолет Bering Air летел из Уналаклита в Ном 7 февраля, на борту находились 9 пассажиров и один пилот. Через час авиадиспетчеры потеряли с ним связь. По данным Национальной метеорологической службы, в момент полета шел небольшой снег и туман. Национальная гвардия, береговая охрана и армия организовали поисковую операцию, но из-за погоды и плохой видимости возникли сложности с поиском с воздуха.
Ранее самолет потерпел крушение в Бразилии — в городе Сан-Паулу. Жертвами ЧП стали два человека, еще один пострадал.