Стало известно, кто мог стать причиной смерти Паши Техника

Действующий в Таиланде наркодилер мог быть причастен к трагической смерти Паши Техника. Об этом сообщила бывшая жена музыканта Ева Карицкая в своем официальном Telegram-канале .

По ее словам, речь идет о мужчине по имени «Эдик». Карицкая утверждает, что дилер умышленно дал артисту запрещенные вещества.

Женщина объяснила, что дилер предоставил артисту смесь сиропа от кашля, содержащего кодеин, и запрещенный препарат — его используют в ветеринарии. При этом «Эдик» прекрасно знал, что Паша Техник «закодирован от опиатов».

Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало. Пашу Техника госпитализировали в Таиланде в конце марта, притом тесты наличия наркотиков в его крови не выявили.

Уже в больнице у артиста развилась полиорганная недостаточность. Его легкие оказались поражены почти на 100%. Паша Техник умер 4 апреля. Музыканта похоронят в Москве.