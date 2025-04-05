Стало известно, кто мог стать причиной смерти Паши Техника
Экс-жена Паши Техника возложила вину за смерть рэпера на тайского дилера
Действующий в Таиланде наркодилер мог быть причастен к трагической смерти Паши Техника. Об этом сообщила бывшая жена музыканта Ева Карицкая в своем официальном Telegram-канале.
По ее словам, речь идет о мужчине по имени «Эдик». Карицкая утверждает, что дилер умышленно дал артисту запрещенные вещества.
Женщина объяснила, что дилер предоставил артисту смесь сиропа от кашля, содержащего кодеин, и запрещенный препарат — его используют в ветеринарии. При этом «Эдик» прекрасно знал, что Паша Техник «закодирован от опиатов».
Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало. Пашу Техника госпитализировали в Таиланде в конце марта, притом тесты наличия наркотиков в его крови не выявили.
Уже в больнице у артиста развилась полиорганная недостаточность. Его легкие оказались поражены почти на 100%. Паша Техник умер 4 апреля. Музыканта похоронят в Москве.