«Мы тут в шоке». Россиян экстренно эвакуировали из отелей из-за землетрясения в Таиланде
Shot: россиян начали эвакуировать из отелей Бангкока из-за землетрясения
Российских туристов начали экстренно эвакуировать из отелей в центре Бангкога из-за подземных толчков. Об этом 360.ru сообщили несколько находящихся там путешественников.
«Мы тут в шоке. Ну, мы выключили кондиционер и выбежали из дома. Было необычно, мы даже не сразу поняли, что произошло», — поделились туристы.
Еще один путешественник отметил, что после эвакуации из высоток никого обратно не пускают. Для него эта ситуация кажется тупиковой, потому что уже завтра надо улетать домой, а забрать вещи или хотя бы документы возможности нет.
«Все высотные здания эвакуированы, обратно не пускают, а у меня завтра утром вылет, и не знаю, смогу ли я взять хотя бы свои документы», — пояснил мужчина.
По словам другой туристки, пока все еще «на панике».
«Однако видимых разрушений или чего-то такого нет, даже небольших», — уточнила женщина.
Эпицентр землетрясения находился в центральной части Мьянмы. Таиланд зацепило меньше, но сейчас есть риск афтершоков.
Ранее землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Каспийском море.