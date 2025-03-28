«Мы тут в шоке». Россиян экстренно эвакуировали из отелей из-за землетрясения в Таиланде

Российских туристов начали экстренно эвакуировать из отелей в центре Бангкога из-за подземных толчков. Об этом 360.ru сообщили несколько находящихся там путешественников.

«Мы тут в шоке. Ну, мы выключили кондиционер и выбежали из дома. Было необычно, мы даже не сразу поняли, что произошло», — поделились туристы.

Еще один путешественник отметил, что после эвакуации из высоток никого обратно не пускают. Для него эта ситуация кажется тупиковой, потому что уже завтра надо улетать домой, а забрать вещи или хотя бы документы возможности нет.

«Все высотные здания эвакуированы, обратно не пускают, а у меня завтра утром вылет, и не знаю, смогу ли я взять хотя бы свои документы», — пояснил мужчина.

По словам другой туристки, пока все еще «на панике».

«Однако видимых разрушений или чего-то такого нет, даже небольших», — уточнила женщина.

Эпицентр землетрясения находился в центральной части Мьянмы. Таиланд зацепило меньше, но сейчас есть риск афтершоков.

Ранее землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Каспийском море.