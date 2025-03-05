«Все это неправда». «Русалки» возмутились из-за скандала вокруг океанариумов в Азии
Дайв-центр PADI: русалок-аниматоров возмутила публикация о «трудовом рабстве»
Русалкам-аниматорам нравится их работа, и никто не берет их в «трудовое рабство». Каждая спортсменка заключает контракт, где прописываются все условия, рассказали 360.ru в дайв-центре PADI.
Представительница организации опровергла сообщения о том, что россиянки сталкиваются в Азии со случаями «трудового рабства». По ее словам, «русалочье сообщество» возмутилось из-за подобного рода публикаций.
Они просто возмущены такой подачей материала, потому что их извратили <…> сделали, извините меня, каких-то девочек по вызову, которые летают в Азию, и их там держат в рабстве.
Представитель дайв-центра PADI
Сотрудница центра объяснила, что у одной из русалок-аниматоров действительно произошел проблемный случай в Южной Корее, но он сильно отличался от того, как это выставили в прессе.
«Сейчас даже сама героиня <…> говорит, что все это неправда, что все извратили», — подчеркнула она.
По ее словам, русалки-аниматоры живут своей работой и летают в Китай и Южную Корею не ради заработка.
Везде человек может поцарапаться, удариться или еще что-то сделать. Может заболеть, но именно у русалок такие условия труда. Они туда едут, они выбирают эту профессию, потому что она им нравится, а не за заработки. Это не такие большие деньги.
Представитель дайв-центра PADI
Девушкам, которые выбирают профессию русалки, нравится их дело, добавила представительница PADI.
«Многие девчонки этим живут, это их образ жизни. Когда человек подписывает контракт, он тоже знает, на что идет, какие условия в контракте», — отметила она.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что россиянки-русалки в Азии сталкиваются с переработками. По данным канала, девушек не отпускают на больничные, чтобы залечивать полученные на работе травмы.