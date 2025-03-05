«Все это неправда». «Русалки» возмутились из-за скандала вокруг океанариумов в Азии

Русалкам-аниматорам нравится их работа, и никто не берет их в «трудовое рабство». Каждая спортсменка заключает контракт, где прописываются все условия, рассказали 360.ru в дайв-центре PADI.

Представительница организации опровергла сообщения о том, что россиянки сталкиваются в Азии со случаями «трудового рабства». По ее словам, «русалочье сообщество» возмутилось из-за подобного рода публикаций.

Они просто возмущены такой подачей материала, потому что их извратили <…> сделали, извините меня, каких-то девочек по вызову, которые летают в Азию, и их там держат в рабстве.

Сотрудница центра объяснила, что у одной из русалок-аниматоров действительно произошел проблемный случай в Южной Корее, но он сильно отличался от того, как это выставили в прессе.

«Сейчас даже сама героиня <…> говорит, что все это неправда, что все извратили», — подчеркнула она.

По ее словам, русалки-аниматоры живут своей работой и летают в Китай и Южную Корею не ради заработка.