Россиянки-русалки пожаловались на рабочее рабство в Китае и Южной Корее

Работающих «русалками» в китайских и южнокорейских океанариумах девушек заставляют перерабатывать и не отпускают залечивать полученные на работе травмы. Об этом Telegram-каналу Shot рассказали россиянки, столкнувшиеся с «рабочим рабством».

По словам одной из девушек, она подписала в Южной Корее контракт с работодателем и согласилась плавать в качестве аниматора в океанариуме пять раз в день и с одним выходным в неделю. За шоу пловчихе обещали в месяц выплачивать 113 тысяч рублей.

Работающая русалкой-аниматором девушка рассказала, что проработала несколько месяцев и пришла в ужас от условий труда. Спортсменкам приходится нырять примерно 70 раз за день, что ведет к головным болям и другим проблемам со здоровьем: ранам, ушибам и травмам. Опасность представляют и обитатели аквариумов, которые могут напасть или навредить пловцам своими выделениями.

Собеседница Shot добавила, что однажды ее забрали на работу прямо из больницы, куда она попала после одного шоу. По данным канала, похожие ситуации описывают и россиянки-русалки из Китая. Они жалуются, что работодатель не отпускает их на больничные, так как сотрудников никто не может подменить.

Ранее в Китае огромная рыба напала на плавающую в аквариуме русалку-аниматора. Она укусила девушку за голову.