Врио министра экономики Дагестана пострадал в ДТП в Махачкале

Временно исполняющий обязанности министра экономики Дагестана Гаджи Султанов пострадал в ДТП, его госпитализировали с переломами ног. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Авария произошла вечером 7 мая на трассе Астрахань — Махачкала. По данным МВД Дагестана, на встречную полосу выехал 75-летний водитель ГАЗа и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 58-летний житель Каспийска — им оказался Султанов. В результате ДТП оба водителя и пассажир иномарки попали в больницу.

«Руководитель Минэкономразвития республики при аварии получил переломы ног, ему провели операцию. Состояние Султанова в настоящее время стабильное, угрозы жизни нет», — заявили в ведомстве.

В январе в ДТП попал глава Курской области Александр Хинштейн. Его машину из-за непогоды занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. В результате глава региона получил множественные переломы.