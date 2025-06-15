Аэропорт Тамбова возобновил работу

Тамбовский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения на полеты, введенные для обеспечения безопасности, сняли. Аэропорт перестал принимать рейсы примерно в 5:00. Ограничения перестали действовать через два часа.

В 23:45 14 июня временно приостановила работу воздушная гавань в Калуге. Она начала принимать рейсы через полчаса.

Ранее в целях безопасности приостановили работу аэропортов в Ижевске, Казани, Кирове, Нижнекамске и Санкт-Петербурге. Ограничения объявили на фоне атак беспилотников. Пулково возобновил работу через три часа после введения ограничительных мер.