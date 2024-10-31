Временные ограничения на работу аэропорта ввели в Самаре

Работу аэропорта Курумоч в Самаре временно ограничили. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — заявили в федеральном агентстве.
Главный приоритет — обеспечение безопасности полетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все необходимые меры.
В этот же день ограничения на прием и отправку рейсов ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Меры приняли из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал население сохранять спокойствие.
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