Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в четырех аэропортах

В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова ограничили прием и выпуск бортов

Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов ввели в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Тамбова, Саратова, Казани и Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск», — написал он.

Кореняко отметил, что службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, для них это — главный приоритет.

В 07:10 по московскому времени представитель Росавиации объявил о снятии ограничений на работу аэропортов в Калуге и Тамбове.

Ранее стало известно, что более 170 человек обратились в прокуратуру после задержек рейсов в Пулкове. Вопросы в основном касались трансфера в гостиницу, предоставления питания и хранения багажа.