Более 170 человек обратились в прокуратуру после задержек рейсов в Пулкове

В Пулкове к прокурорам обратились 175 человек после задержек авиарейсов

Северо-Западная транспортная прокуратура провела надзорные мероприятия по обращениям граждан после задержек вылетов авиарейсов из аэропорта Пулково 12 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что работу воздушной гавани приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий. Суммарное время задержек составило от 20 минут до 20 часов.

«В Пулково к прокурорам обратились 175 человек, из которых правовую помощь оказали 150 пассажирам», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в основном обращения касались трансфера, хранения багажа, размещения в гостинице, питания и напитков

Также надзорное ведомство проводит проверку по 25 письменным, в том числе коллективным, обращениям.

На месте находятся заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин и помощник прокурора Денни Захаров.

Ранее стало известно, что около 90 рейсов за день задержали в Пулкове из-за непогоды.