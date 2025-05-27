Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

Аэропорты Нижнего Новгорода и Тамбова временно перестали выпускать и принимать рейсы. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Временные ограничения на полеты ввели в 4:32 по московскому времени. Помимо аэропортов Нижнего Новгорода и Тамбова, самолеты перестала принимать воздушная гавань в Саратове, но она возобновила работу примерно через полтора часа.

Официальный представитель Росавиации подчеркнул, что работу объектов приостанавливали ради обеспечения безопасности. Также этой ночью ограничили работу аэропорта Грабцево в Калуге, сообщил RT.

Ранее Ассоциация Туроператоров предупредила россиян, что из-за введения мер безопасности на фоне атак БПЛА в московских воздушных гаванях произошли изменения в расписании. Некоторые авиакомпании отменили или перенесли рейсы.