АТОР предупредила россиян об отменах рейсов Turkish Airlines в Москву

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines снова отменила некоторые рейсы в российскую столицу. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации Туроператоров.

Она напомнила, что из-за ограничений на полеты в центральной России изменились расписания в воздушных гаванях Домодедово, Внуково и Жуковский. Более половины рейсов задерживаются или отменились. В их числе пострадали и вылеты Turkish Airlines в Стамбул, Бодрум и Анталью из Москвы.

«По табло Внуково отменены TK 412, TK 6882, TK 422 и TK 412 A в Стамбул (Turkish Airlines), TK 212 и TK 3025 A в Анталью (Turkish Airlines). Также на сегодня отменным значится вылет TK 6902 Turkish Airlines в Бодрум и J2 806 AZAL в Баку», — отметили в пресс-службе.

Туроператоры разбираются ситуации с задержками и отменами и советуют путешественникам ждать информации о новом времени вылета.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Меры ввели для обеспечения безопасности, подтвердил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.