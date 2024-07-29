Временного поверенного в делах Чехии вызвали в российский МИД

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку из-за действий сотрудника посольства, грубо нарушившего российское законодательство. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Как пояснили в МИД, один из сотрудников административно-технического персонала посольства Чехии попытался контрабандой ввезти в Россию сильнодействующие вещества.

Временному поверенному предложили снять с сотрудника иммунитет от российской уголовной юрисдикции, иначе тому предпишут покинуть страну.

В начале июля Чехия вызывала российского посла Александра Змеевского после падения обломков ракеты на детскую больницу в Киеве. Тогда в Праге выражали намерение передать в Москву некое послание.

В мае из Москвы выслали военного атташе Великобритании. Эту меру приняли в ответ на аналогичные действия Лондона.