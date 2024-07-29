Временного поверенного в делах Чехии вызвали в российский МИД

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку из-за действий сотрудника посольства, грубо нарушившего российское законодательство. Об этом сообщила
пресс-служба дипломатического ведомства.
Как пояснили в МИД, один из сотрудников административно-технического персонала посольства Чехии попытался контрабандой ввезти в Россию сильнодействующие вещества.
Временному поверенному предложили снять с сотрудника иммунитет от российской уголовной юрисдикции, иначе тому предпишут покинуть страну.
В начале июля
Чехия вызывала российского посла Александра Змеевского после падения обломков ракеты на детскую больницу в Киеве. Тогда в Праге выражали намерение передать в Москву некое послание.
В мае из Москвы
выслали военного атташе Великобритании. Эту меру приняли в ответ на аналогичные действия Лондона.
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