Врачи во Владивостоке спасли жизнь 4-летнему китайцу, выпавшему из окна

Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему китайскому мальчику, выпавшему из окна гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба КГАУЗ ВКБ № 2 «1000-коечная больница».

Семья пострадавшего мальчика прибыла во Владивосток из Китая по турпутевке. Ребенок выпал из окна четвертого этажа гостиницы вечером 25 августа. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где его полностью обследовали.

В медучреждении отметили, что мальчик получил перелом височной кости черепа и ушибленную рану лица. Он сутки провел в реанимации под контролем медиков. Когда состояние стабилизировалось, его перевели во второе нейрохирургическое отделение.

«Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению», — рассказала лечащий врач мальчика, врач-нейрохирург Оксана Суздалева.

