Врачи медцентра Рошаля спасли подростка с травмой глаза из-за брошенного каштана

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске доставили 13-летнего мальчика. Он получил открытую травму глаза во время игры с друзьями. Прямо в лицо ему прилетел случайно брошенный каштан.

Зрение поврежденного глаза оказалось снижено до 5% — подросток практически не различал предметов. Медики приняли решение проводить операцию.

«В ходе вмешательства мы обработали рану, удалили поврежденный хрусталик и установили искусственную линзу. Вся процедура заняла 40 минут и прошла успешно. Линза, подобранная по параметрам здорового глаза, идеально подошла пациенту — уже через двое суток его зрение восстановилось до 60%», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. К моменту выписки его зрение улучшилось до 80%. В скором времени оно полностью восстановится.

В центре напомнили родителям, чтобы уберечь детей от травм, необходимо помогать им планировать досуг, а также рассказывать о возможных несчастных случаях.