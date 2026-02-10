Врачи в Приморье спасли девочку, которую пьяный отец ударил ножом прямо в сердце

В поселке Сибирцево в Приморском крае пьяный отец нанес своей 11-летней дочери несколько ударов ножом, в том числе в сердце. Ребенка госпитализировали, врачи приложили все усилия, чтобы спасти девочку. Пациентка выжила. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«Четвертого февраля в приемное отделение Черниговской центральной районной больницы скорая помощь доставила девочку с ножевым ранением в область сердца. Ситуация была критической — счет шел на минуты», — заявили в ведомстве.

Врачи незамедлительно приступили к действиям и решили сделать сложную операцию. Медики работали быстро, слаженно, процедура прошла успешно.

Потом ребенка перевели в реанимацию. Ее состояние было тяжелым, требовало круглосуточный медицинский контроль. Врачи поддерживали постоянную связь с краевыми коллегами и корректировали лечение.

В итоге состояние ребенка стабилизировалось. Девочку отправили на вертолете в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Сейчас она в реанимации, постепенно идет на поправку.

