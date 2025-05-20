Врачи в Липецке спасли нигерийца, напоровшегося ягодицами на длинный кол

В Липецке 41-летний нигериец напоролся на кол ягодицами, когда перелезал через забор. Об этом сообщила пресс-служба ГУЗ «Липецкая ГБ СМП № 1».

Деревянный шест длиной в 40 сантиметров проник в мягкие ткани пациента и вызвал сильное кровотечение. Мужчину оперативно госпитализировали, специалисты приняли решение об экстренной операции.

«Врачи — травматологи-ортопеды Андреенко Илья Сергеевич и Кузовкин Руслан Валерьевич разрезали пациенту участок кожи, остановили кровотечение, провели ревизию раны и удалили из нее 40-сантиметровый деревянный кол», — заявили в пресс-службе больницы.

Сейчас нигериец чувствует себя нормально, уже начал поправляться и даже смог сидеть на кровати. Он по-русски искренне поблагодарил медиков за спасение.

Ранее специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли пациентку с пятикилограммовой миомой. Опухоль соответствовала 32-й неделе беременности. Вмешательство прошло успешно благодаря слаженной работе врачей.