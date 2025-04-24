Женщину с миомой матки весом 5 кг спасли в больнице в Орехово-Зуеве
Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли 35-летнюю пациентку с пятикилограммовой миомой. Опухоль соответствовала 32-й неделе беременности.
Врачи провели магнитно-резонансную томографию органов малого таза и определили, что образование представляло для здоровья женщины угрозу.
«Операция была достаточно сложной не только из-за размеров миомы матки, но и из-за расположения узлов — существовал высокий риск интраоперационного кровотечения», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Олег Денисов.
Вмешательство прошло успешно благодаря слаженной работе команды специалистов.
Сейчас пациентка готовится к выписке.
Женщинам напоминают, что гинеколога следует посещать не реже раза в год даже при отсутствии жалоб.