Женщину с миомой матки весом 5 кг спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Врачи провели магнитно-резонансную томографию органов малого таза и определили, что образование представляло для здоровья женщины угрозу.

«Операция была достаточно сложной не только из-за размеров миомы матки, но и из-за расположения узлов — существовал высокий риск интраоперационного кровотечения», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Олег Денисов.

Вмешательство прошло успешно благодаря слаженной работе команды специалистов.

Сейчас пациентка готовится к выписке.

Женщинам напоминают, что гинеколога следует посещать не реже раза в год даже при отсутствии жалоб.