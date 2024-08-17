Врачи спасли саратовского мальчика с пробитой пулей сонной артерией

Хирурги областной детской больницы Саратова прооперировали семилетнего мальчика, в которого из пневматической винтовки выстрелил приятель. Об этом заявил глава Минздрава региона Олег Костин в своем Telegram-канале .

Дети играли с оружием, и один из мальчиков случайно выстрелил в другого. Пуля пробила сонную артерию, пищевод и попала в желудок. Ребенка поместили в больницу в тяжелом состоянии.

Костин отметил, что врачам удалось быстро провести операцию и спасти мальчика. Хирурги остановили кровотечение и ушили артерию.

«Главная сложность такой операции — ограничение по времени. Чтобы не нанести вред головному мозгу, который после клипирования остается практически без кровоснабжения, хирурги должны управиться за 20-30 минут», — рассказал сайту «Четвертая власть» заведующий хирургическим отделением больницы Виталий Малюков.

Ранее якутский школьник случайно подстрелил из дробовика в гараже своих одноклассников. Двух подростков 14 и 15 лет доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.