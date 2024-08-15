Подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников в Якутии

Фото: РИА «Новости»

Якутский подросток случайно выстрелил из дробовика отца в двух одноклассников. Об этом сообщила прокуратура региона.

«В Хангаласском районе госпитализированы двое школьников с дробовыми ранениями ног, случайный выстрел произвел несовершеннолетний», — указали в надзором ведомстве.

в Минздраве региона уточнили, подростки 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

«На сегодняшний день состояние детей оценивается врачами средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в министерстве.

По информации агентства ЯСИА, вечером 13 августа двое подростков пришли к 13-летнему другу. Они зашли в гараж отца, где увидели два охотничьих ружья. Один из мальчиков взял оружие и выстрелил, попав в ноги ребятам.

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