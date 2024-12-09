Историк из Петербурга выпил настойку из мухоморов и отравился

В Санкт-Петербурге 50-летний историк Алексей Аранович попробовал дома настойку из мухоморов и угодил в больницу с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Врачи диагностировали у известного ученого интоксикацию средней тяжести. Профессора срочно отвезли в больницу на скорой помощи, а затем поместили в токсикологическое отделение.
Сейчас Алексей Владимирович идет на поправку. Полиция начала проверку.
Ранее Петербурженка отравилась освежителем воздуха на работе. У женщины резко пропало обоняние, и она начала задыхаться. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
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