Историк из Петербурга выпил настойку из мухоморов и отравился

Mash: в Петербурге историк Аранович попал в больницу из-за настойки из мухоморов

В Санкт-Петербурге 50-летний историк Алексей Аранович попробовал дома настойку из мухоморов и угодил в больницу с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Врачи диагностировали у известного ученого интоксикацию средней тяжести. Профессора срочно отвезли в больницу на скорой помощи, а затем поместили в токсикологическое отделение.

Сейчас Алексей Владимирович идет на поправку. Полиция начала проверку.

Ранее Петербурженка отравилась освежителем воздуха на работе. У женщины резко пропало обоняние, и она начала задыхаться. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.