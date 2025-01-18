Врачи Шри-Ланки выписали пять пострадавших в ДТП российских туристов

Посольство России на Шри-Ланке: в больнице после ДТП остались семь туристов

Получившие травмы в аварии во время поездки в горы на Шри-Ланке пятеро российских туристов выписались из больницы после оказания медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

В ведомстве заявили, что пострадавших в аварии соотечественников в больнице Асири посетил заведующий консульским отделом. Дипломат поговорил с пострадавшими, врачами и руководством больницы.

«На данный момент выписаны пять из 12 человек. Оставшиеся семь продолжают лечение», — отметили в посольстве.

Там добавили, что пострадавшие в аварии туристы прибыли на Шри-Ланку из Ставрополья и Краснодарского края.

Специалисты Федерального центра медицины катастроф имени Пирогова провели россиянам телеконсультации, в ходе которых уточнили диагнозы и скорректировали лечение. Кроме того, при поддержке посольства с пострадавшими согласовали сроки возможной эвакуации в Россию.

Авария с автобусом на Шри-Ланке произошла в минувшую пятницу, 17 января. В результате ДТП пострадали 12 россиян, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Туристы ехали на экскурсию в горы, но автобус столкнулся с цементовозом. От полученных травм на месте погиб водитель.