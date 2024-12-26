Врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей при крушении самолета в Актау

Школьница, которая была одним из пассажиров упавшего в Актау самолета, благополучно перенесла транспортировку в Москву. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии Минздрава России Александр Саутенко.

Врачи диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины на теле.

«Возможно повреждение костей таза, поэтому сегодня будет выполнено некоторое дообследование, в частности, выполнение компьютерной томографии головы и таза, и в дальнейшем будет проводиться ее наблюдение», — объяснил Саутенко.

По его словам, девочка летела в одном самолете со своей матерью, которую поместили в одну из московских медучреждений.

Анестезиолог-реаниматолог РДКБ Минздрава России Константин Адаричев.подтвердил, что состояние юной пациентки не ухудшилось, несмотря на транспортировку из Казахстана.

«Полет [ребенок] перенес достаточно неплохо и доставлен в российскую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, то есть не хуже, чем мы его забирали», — подчеркнул специалист.

Ранее спецборт МЧС доставил россиян, пострадавших в авиакатастрофе около Актау, в аэропорт Жуковский. Из Казахстана эвакуировали 11 человек, в том числе одного ребенка. Трое выживших после крушения лайнера находятся в крайне тяжелом состоянии.