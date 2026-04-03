Медицинские специалисты «РЖД-Медицины» сопровождают пассажиров специального поезда, следующего из Ульяновска в Челябинск после схода состава. Об этом сообщили в РЖД .

В поезде № 902 работает медицинская бригада, которая проводит дополнительные осмотры пассажиров и при необходимости оказывает помощь в пути.

Также организовали так называемое эстафетное сопровождение: данные о состоянии людей передаются медикам на вокзалах по маршруту следования, чтобы при необходимости помощь могли оказать оперативно. Кроме того, на месте происшествия и на вокзале Ульяновска с пассажирами работали психологи.

В Ульяновской области у станции Бряндино сошли с рельсов семь вагонов поезда Москва — Челябинск. Губернатор Алексей Русских сообщил, число пострадавших достигло 35 человек.