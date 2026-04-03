Число пострадавших после ЧП с поездом под Ульяновском увеличилось до 35

После схода поезда Москва — Челябинск на железнодорожных путях в Ульяновской области число пострадавших возросло до 35 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в мессенджере MAX .

«По последним данным, всего пострадали 35 человек, из них 18 госпитализированы в медучреждения Ульяновска и Димитровграда, остальным оказана амбулаторная помощь. Двое из пострадавших с сочетанными травмами. Остальные в состоянии легкой степени тяжести», — написал он.

Но госпитализация детям не потребовалась. Всех осмотрели медики и назвали их состояние удовлетворительным. У пострадавших небольшие ссадины и ушибы.

Ранее Русских сообщил, что в больницы доставили 12 из 24 пострадавших при ЧП с поездом под Ульяновском. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пассажирам перевернувшегося под Ульяновском поезда пообещали возместить стоимость билетов.