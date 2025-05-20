Врачи не спасли глаз покалеченному девушкой бойцу поп-ММА Тарасову

Врачи не смогли спасти левый глаз бойцу поп-ММА и блогеру Корнею Тарасову, и теперь ему предстоит протезирование. Об этом рассказал сам спортсмен 360.ru.

«К сожалению, мой глаз больше никогда не то что не увидит — у нас произошла бо́льшая трагедия: этот глаз будут выковыривать, мы сейчас ищем протез», — заявил он.

По словам Тарасова, искусственный глаз стоит не менее 150 тысяч долларов, однако он рассчитывает собрать эти деньги и лечь на операцию летом. Блогер не теряет оптимизма и сравнил себя с Шарой Буллетом (бойцом смешанных единоборств Шарабутдином Магомедовым, который в 2016 году получил тяжелейшую травму правого глаза).

Травму Тарасов получил в январе на вечеринке, когда одна из девушек, будучи пьяной, ударила его кулаком в глаз. Удар был таким, что глаз вывернуло. Сам пострадавший не стал писать на нее заявление в правоохранительные органы.